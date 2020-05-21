2020/05/21 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتماء لدى بطلة رواية الحفيدة الأمريكية – نجاح هادي كبة الرواية صادرة عن دار الجديد – لبنان ،ط4 ،2016 م بحدود (190) صفحة من القطع المتوسط والرواية بانوراما (( سير – سردية)) إذ توظف الروائية إنعام كجه جي اسلوب اللقطات السينمائية القصيرة Flish Back بحدود 36 فصلا (( لقطة …)) بأسلوب شاعري أخّاذ يعكس الصراع […]

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