دعوات نيابية لتنفيذ عمليات استباقية لدحر داعش في المناطق الصحراوية

2020/05/21 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عدد من النواب، اليوم الاربعاء، الى ضرورة تتنفيذ عمليات عسكرية استباقية لدحر عصابات داعش الارهابية في المناطق الصحراوية.

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