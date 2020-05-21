السيد علي الخامنئي يغرد حول معنى “إزالة اسرائيل” ويعيد تغريدة قديمة عن الموضوع

2020/05/21 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعاد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، تغريدة قديمة له تتعلق بأزالة “اسرائيل”، فيما بين ان الازالة لا تعني الشعب اليهودي، فلا شأن لنا بهم.وقال السيد الخامنئي في تغريدته على منصة “تويتر” ما نصه “ازالة اسرائيل لا تعني ازالة الشعب اليهودي، فلا شان لنا بهم، هي ازالة ذلك الكيان الغاضب”.واضاف “ازالة اسرائيل تعني […]

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