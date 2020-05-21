سائرون يجمع تواقيع لـ «تغيير» رئيس البرلمان

2020/05/21 | 00:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميكثفّ تحالف «سائرون» تحركاته من أجل إقالة رئيس البرلمان محمّد الحلبوسي، فيما يد تحالف القوى أن ضغط سائرون على الحلبوسي استهداف سياسي.وكشف القيادي في تحالف سائرون النائب جواد الموسوي عن جمع تواقيع اكثر من ١٣٠ نائباً يرغبون بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن «تحالف سائرون معترض وبشدة على أداء الحلبوسي خصوصا في أزمة كورونا”، مبينا أن “العدد المطلوب لاقالة رئيس مجلس النواب من منصبه يحتاج ١٦٥ نائبا، فيما تم جمع تواقيع اكثر من 130 نائبا لغاية الان”.وأضاف أن «هناك رغبات ودعوات تطالب اقالة الحلبوسي من منصبه بعد عطلة العيد مباشرة”، لافتا إلى أن “الحلبوسي تقاعس عن اداء واجبه في الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها بلدنا على مر الاشهر الماضية».ولفت الموسوي إلى أن «هناك رغبات لأعضاء ليس بالقليل الانضمام إلى قائمة الموقعين الراغبين على اقالة الحلبوسي ومن كتل مختلفة».وكان النائب صباح الساعدي رئيس كتلة سائرون اعتبر ان «مشروع الاصلاح للدولة العراقية يجب ان ينطلق من اصلاح مجلس النواب فهو قلب الديمقراطية في العراق».واكد الساعدي، في بيان تلقى (عراقي 24) نسخة منه، «اهمية الاستمرار بمشروع الاصلاح مهما كانت التحديات التي توجه العراق فأن (معركة الاصلاح) لم تنته بعد بل هي في بداياتها وان التحديات التي توجه العراق لا تسقط المسؤولية الوطنية في الاستمرار في الخط الذي سقاه العراقيون بدمائهم».وشدد رئيس كتلة سائرون على ان الاصلاح «يجب ان ينطلق من اصلاح مجلس النواب فهو (قلب الديمقراطية) في العراق»، مشيرا الى ان «هناك غفلة كبيرة عن موضوع (الاصلاح البرلماني) فعاش مجلس النواب على مدى الفـــترة السابقة عاجزا مريضا تسيطر عليه المصالح الشخصية الفاسدة والمصالح الفئوية الضيقة».ورأى الساعدي ان «رئاسة مجلس النواب الحالي تعيش في (دوامة الضياع) بين الطموحات الفئوية والمصالح الشخصية واحلام الزعامة الموهومة مما انتج (فشلا لا يوصف) وانه اصبح يهدد بقاء كيان السلطة التشريعية ككل».بدوره، اكد النائب عن تيار الحكمـة حسن فدعم وجود تحركات نيابية فردية لتغيير رئاسة مجلس النواب الحالية.وقال فدعم إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحظى بدعم كبير من الكتل السياسية، لكن هنالك حديث يدور بشأن تغيير في هيئة الرئاسة بشكل كامل أو أحد أعضاءها”.وأشار الى أن “بعض النواب يتحركون بشكل فردي بشأن هذا الموضوع ولا يوجد أي توجه رسمي حتى الان”.إلى ذلك، عدت النائبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي الدعوات والمحاولات لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الوقت الحالي بانه استهداف سياسي.وقالت الجنابي، في تصريح صحفي، إن «الحلبوسي شخصية وطنية ونجح في أداء مهامه واستطاع أن ينفتح على الشركاء وكذلك العالم الخارجي وليس من السهل الإطاحة به”، معتبرة “دعوات اقالته استهدافا سياسيا”.وأضافت أن “الكثير من النواب وقعوا على استئناف الجلسات وبالتالي كان بإمكان النائب الأول التشاور مع رئيس المجلس حول عملية استئناف الجلسات”، مبينة أن “تعطيل الجلسات اجراءات وقائية اتخذتها الحكومة حفاظا على أرواح وسلامة أعضاء المجلس”.

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