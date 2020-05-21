محافظ البصرة: هناك خطط ومقترحات لتطوير الكورنيش ليكون متنفساً لكل العوائل البصرية

2020/05/21 | 00:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيقال محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني ان هناك خطط ومقترحات لتطوير كورنيش محافظة البصرة ليكون متنفساً لكل العوائل البصرية بعد ماطرح من قبل احد نواب المحافظة، مبيناً أنه بالإمكان استثمار استعمالات الأراضي المقترحة ومن بينها مجموعة من الجزر تتألف منها جزيرة الصالحية وستكون لكل جزيرة وظيفة باستعمال رئيسي محدد وسيتم وصف الجزء بشكل مختصر من الشمال باتجاه الجنوب» .وذكر العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «نعمل كحكومة محلية خلال الفترة المقبلة على تطوير مدينة كاملة لمشروع الكورنيش الأستثماري والذي طرح من قبل أحد نواب البرلمان العراقي عن محافظة البصرة».وأضاف محافظ البصرة ان ما يتم التخطيط له ضمن المشروع الخاص بتطوير كورنيش البصرة ضمن استعمالات الأراضي المقترحة على شكل جزر سكنية وسياحية وثقافية ذات بناء أفقي وعمودي يبلغ عددها ثمانية جزر من بينها مدينة الإنتاج الاعلامي مع مدينة للالعاب ونادي للفروسية فضلا عن مشاريع أخرى ضمن المقترحات.من جهة أخرى، أكدت دائرة الشؤوون الماليّة والإداريّة في ديوان محافظة البصرة، الثلاثاء، انها تنتظر الموافقات الرسمية من وزارة المالية لاطلاق رواتب المعينين الجدد وعقود شراء الخدمة الثلاثين الف درجة وظيفية.وقال مسؤول الدائرة، عيسى حامد حسن في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، ان»الدائرة تشكلت وفقاً لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم بحسب المادة 45 من القانون، ويقع على عاتقها تنظيم الأمور المالية والإدارية للدوائر التي فكت ارتباطها من الوزارات والتحقت بالمحافظة، وهي المديرية العامة للتربية ودائرة صحة البصرة ودائرة الزراعة ومديرية الشباب والرياضة ودوائر العمل والشؤون الاجتماعية والبلديةوالبلديات والإسكان والاعمار، إضافة إلى ديوان محافظة البصرة”.وتابع» الدائرة ترتبط بشكلٍ مباشر بمحافظ البصرة المهندس أسعد العيدانيّ، وفنيّاً بوزارة الماليّة”، مؤكداً “إن صلاحيات صرف الرواتب تصدر من وزارة الماليّة ويتوقف عليها تمويل رواتب المعينين الجدد والدرجات الوظيفية وعقود شراء الخدمة الثلاثين الف ويعتمد هذا الأمر على اطلاق الموازنة او اطلاق السلف وستطبق التعليمات بعد اطلاقها من المالية مباشرة.

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