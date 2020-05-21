في أثينا.. بدأ (الحوار) ولم ينته بعد - عبد السلام الزغيبي

2020/05/21 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي بدأ (الحوار) ولم ينته بعدفي تلك الصحيفة " الحوار"التي تاسست في اثينا عام 1980، وكانت مؤسسة متكاملة بمبنى من ثلاثة طوابق، وكانت تأمل، في البداية، في منافسة الصحف العربية التي كانت تصدر من لندن وباريس ولكن لأسباب متعلقة بالتمويل وبالمصاريف الكبيرة توقفت تلك التجربة الرائدة .في تلك البناية التي خرجت منها جريدة الحوار في الثماننيات من القرن الماضي، كان يتواجد للمرة الاولى والاخيرة ......





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