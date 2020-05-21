الجبهة الحاضرة/الغائبة - حسن أحراث

2020/05/21 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث نموذج الجبهة الاجتماعية المغربيةيمكن لأي متتبع للحياة السياسية بالمغرب، ودون أن يكون من دهاقنة السياسة، أن يلاحظ أن التقييم والنقد الذاتي (النقد الذاتي تقييم في حد ذاته) غائبان تماما في ممارسة أحزابنا ونقاباتنا وجمعياتنا، وكذلك في حركاتنا وائتلافاتنا وشبكاتنا وتجمعاتنا...



فرغم العديد من المحطات والمناسبات، سواء منها الناجحة أو الفاشلة، لا نجد أثرا لفعلي التقييم والنقد الذاتي.



ومرة أخرى، يط ......





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