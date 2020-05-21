2020/05/21 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج ..



لـمن سيسألني عن أصل القصيدة التي سيرد نص ترجمتي لها في ثنايا هذا المقال ومصدرها، فأقول إنني كنت قد وجدت قصيدة "معجزة" للشاعر يانيس ريتسوس مطبوعة كملصق في احدى عربات مترو الأنفاق في لندن بالمملكة المتحدة، وبالتحديد على الخط الذي يقلني من محطة ليفربول ستريت إلى المحطة الأخيرة في همرسميث، مع بداية الألفية الثالثة، عندما كان رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون هو عمدة لندن في ذلك الوقت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معجزة من تحت الأرض.. - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معجزة من تحت الأرض.. - حكمت الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).