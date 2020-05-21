العراق يعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

2020/05/21 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن جهاز المخابرات الوطني، أعلن، الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.ولم تذكر الوكالة أو الحكومة العراقية، أي تفاصيل عن عملية الاعتقال وملابساتها، حتى الآن.كان تنظيم الدولة الإسلامية داعش، اعترف، في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، بمقتل زعيم […]

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