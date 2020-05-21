محيي إسماعيل ضحية رامز مجنون رسمي

2020/05/21 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الفنان محي إسماعيل ضحية الفنان رامز جلال في الحلقة السابعة والعشرين من برنامج “رامز مجنون رسمي”، المذاع على قناة ” إم بي سي مصر”، وأكد رامز أن الحلقة ستشهد صراعا بين إثنين من ابرز مجانين الوسط الفني المصري.وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة الساخرة من الفنان محيي إسماعيل قائلا: في أساطير في الفن عبقريتهم […]

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