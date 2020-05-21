تماثل 8 إصابات للشفاء في ميسان

2020/05/21 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية صحة ميسان، عصر الأربعاء، عن تماثل ٨حالات للشفاء من كورونا في ميسان .وقالت المديرية في بيان ان نتائج تحليل ثمانية مصابين بفايروس كورونا المستجد كانت سالبة،مؤكدةً انها أجرت لهم فحصين متتاليين تفصل بينهما فترة زمنية محددة.وأوضح البيان انه سوف يتم اخراجهم من ردهة العزل ليستكملوا بقية الاجراءات الوقائية ،منوهاً […]

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