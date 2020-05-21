2020/05/21 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، تفاصيل ضبطها كميات الحنطة المسروقة في سايلو النجف، مؤكدة أن ملاكته...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة تكشف تفاصيل ضبطها كميات الحنطة المسروقة في سايلو النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة تكشف تفاصيل ضبطها كميات الحنطة المسروقة في سايلو النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).