محافظ ديالى يحذر من ممنوعات تدخل من ايران عبر كردستان للعراق ويكشف المشكلة الامنية ’’الاكبر والأخطر’’

2020/05/21 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكد محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاربعاء (20 آيار 2020)، أن منافذ اقليم كردستان، لا تزال مفتو...





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