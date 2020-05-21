كارثة إنقطاعات ماء الإسالة بحي الميكانيك منطقة الدورة..الرئاسات الثلاث رجاء!!

2020/05/21 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب عادت ظاهرة الإنقطاعات الطويلة للكهرباء وماء الإسالة عن منطقة الدورة، ومنها حي الميكانيك وبقية أحياء بغداد ، لتشكل الظاهرة الأكثر إيلاما وتقطيعا للحياة وتعريض حياة مئات الالآف من ساكنيها لمعاناة قاسية ،لم يشهدها العراق منذ عقود، وبخاصة أزمة ماء الإسالة، وبحسب تبريرات جماعة الاسالة في أعوام سابقة، فان الضاغطات لاتعمل الا بتيار […]

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