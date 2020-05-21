العراق: شقوق أرضيّة “غريبَة” في كربلاء والنجف

2020/05/21 | 00:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات في ظاهرة “غريبة” من نوعها، تداول رواد #التواصل_الاجتماعي في #العراق صُوراً تُظهر تشقّقات أرضية طويلة وعميقة في آن في محافظتي #كربلاء و #النجف.إثر هذا، قالت #وزارة_النقل العراقية، إنها أرسلَت فريقاً «للتحقيق بحدوث “تشققات…

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