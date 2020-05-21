2020/05/21 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اجريت عملية جراحية طارئة في مستشفى الشطرة العام لاستئصال ورم في رحم مريضة تبلغ من العمر 45 عاما .وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مريضة تعاني من الم شديد وانتفاخ في البطن ، وبعد التحاليل والفحوصات تبين وجود ورم كبير في الحوض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفى الشطرة يستأصل ورما من مريضة يزن 2.5 كيلو غرام ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفى الشطرة يستأصل ورما من مريضة يزن 2.5 كيلو غرام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).