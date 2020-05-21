المتحدث باسم الصحة: تم العمل بتطبيق الحظر المناطقي وإلغاء الاستثناءات لإتمام عملية المسح الوبائي

2020/05/21 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الى ان العمل بدأ بتطبيق الحظر المناطقي، فيما بين بالغاء الاستثناءات لإتمام عملية المسح الوبائي.وقال البدر في حديث لقناة “العهد” ان “العمل بدأ على كشف المصابين من الذين لا يعلمون بإصاباتهم بكورونا” مبينا انه “لا يوجد اثبات علمي على وجود فايروس مختلف عن الذي موجود في دول العالم”.واضاف […]

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