شقيقة سعاد حسني تكذب مفيد فوزي

2020/05/21 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذّبت جيجي حسني، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، الإعلامي مفيد فوزي الذي أثار جدلًا بحديثه عن طريقة وفاة السندريلا، وقوله إن إدمانها على تناول المهدئات هو ما أدى لوفاتها وأنها لم تُقتل منتحرة، موضحةً أن ما أورده مفيد عارٍ تمامًا من الصحة وعليه أن يتحرى الدقة فيما يصرح.وقالت جيجي حسني، في تصريحات صحفية […]

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