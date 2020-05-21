إيران تفرض الحجاب على النساء في إنستغرام

2020/05/21 | 01:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات شرطة مكافحة جرائم الانترنت في إيران، الثلاثاء، فرض ارتداء الحجاب على النساء الإيرانيات اللاتي يقمن بنشر صورهن في موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“.وذكرت قوات الشرطة، في بيان لها، أن “ أكثر من 320 شخصاً اعتقلوا بالجرائم الإلكترونية، وأنها ستتعامل مع أولئك النساء اللاتي لا يغطين شعرهن على الانستغرام بالقوة والقانون“.وقال العقيد […]

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