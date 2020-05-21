2020/05/21 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص في الرمادي مكلف بجمع المعلومات “للدواعش”.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “بعملية نوعية وكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٣٨ من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قرية البو طيبان ب‍الرمادي _ الانبار”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل شخصا بالرمادي مكلف بجمع المعلومات “للدواعش”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل شخصا بالرمادي مكلف بجمع المعلومات “للدواعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).