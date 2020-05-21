من هو الارهابي “قرداش” الذي اعتقله جهاز المخابرات العراقي؟

2020/05/21 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الخميس، معلومات مفصلة عن الارهابي المرشح لقيادة عصابات داعش خلفا للارهابي ابو بكر البغدادي والذي اعتقلته المخابرات العراقي مساء الاربعاء،.وادناه تفاصيل كاملة عن قرداش: الارهابي طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني١- المكنى حجي عبد الناصر قرداش و ابو محمد مواليد ١٩٦٧ تلعفر يسكن الموصل حي مشيرفة .٢ – […]

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