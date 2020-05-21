البنتاغون ينفي اعتقال خليفة أبو بكر البغدادي

2020/05/21 | 01:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التقارير عن اعتقال خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز....

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