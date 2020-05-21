جهاز المخابرات الوطني يعلن القاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي

2020/05/21 | 01:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات الوطني، إلقاء القبض على المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش.وقال الجهاز في بيان، إنه “تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي”.جدير ذكره أن زعيم تنظيم داعش السابق “ابو بكر البغدادي” … Readmore

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