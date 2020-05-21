عمليات البصرة توصل مياه الشرب الى مناطق الشحة في المحافظة

2020/05/21 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة عمليات محافظة البصرة، بإيصالها مياه الشرب الى مناطق شمالي المحافظ لما تعانيه تلك المناطق من شح المياه الصالحة للشرب وذلك بعد تامين الاعداد الكافية من العجلات الحوضية .وذكر بيان لقيادة العمليات، ان “قائد العمليات الفريق الركن قاسم جاسم نزال وجه بإيصال الماء الى المناطق البعيدة والوصول الى ابعد نقطة والدخول الى الاحياء […]

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