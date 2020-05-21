عقوبات أمريكية على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية وتقارير عن قائمة عراقية

2020/05/21 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬عقوبات‭ ‬بحق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإيراني‭ ‬وثمانية‭ ‬مسؤولين‭ ‬آخرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬عامة،‭ ‬لاتهامهم‭ ‬بـ»انتهاكات‭ ‬خطيرة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركي‭ ‬ستيفن‭ ‬منوتشين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬يقمع‭ ‬بعنف‭ ‬معارضة‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التظاهرات‭ ‬السلمية،‭ ‬بعنف‭ ‬جسدي‭ ‬ونفسي‮»‬‭.‬وقلت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ […]

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