بعض شجون التعليم العالي

2020/05/21 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام الجامعات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬علامات‭ ‬مجتمعية‭ ‬وعلمية‭ ‬مميزة‭ ‬أحيانا‭ ‬يرتبط‭ ‬بها‭ ‬اسم‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬اسم‭ ‬مسيرة‭ ‬تاريخية‭ ‬وحقبة‭ ‬نهضوية‭ ‬مفصلية،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نشهد‭ ‬حضور‭ ‬جامعات‭ ‬بارزة‭ ‬لتقول‭ ‬كلمتها‭ ‬وسط‭ ‬اقوى‭ ‬أزمة‭ ‬عالمية‭ ‬جاءت‭ ‬بها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ونرى‭ ‬العلماء‭ ‬يواجهون‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬ويجعلونهم‭ ‬يتبعون‭ ‬ما‭ ‬يقولون‭ ‬وكيف‭ ‬يتصرفون‭ […]

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