الإمارات تستعد لإطلاق أول مسبار عربي نحو المريخ

2020/05/21 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تطلق‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬أول‭ ‬مسبار‭ ‬عربي‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المريخ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أرسلت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬أمضى‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭.‬وبإطلاق‭ ‬‮«‬مسبار‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬ستصبح‭ ‬الإمارات‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تضع‭ ‬مسبارا‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭ ‬في‭ ‬المدار‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬وذلك‭ […]

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