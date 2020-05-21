2020/05/21 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، كايلي ماكيناني، تراجع عدد الإصابات والوفيات بجائحة كورونا في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يعلن تراجع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يعلن تراجع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).