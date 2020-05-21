المثنى تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/21 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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