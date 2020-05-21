الصحة العالمية تعلن تسجيل أعلى الإصابات بكورونا حول العالم

2020/05/21 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل اعلى عدد بالاصابات بفيروس كورونا حول العالم خلال يوم واحد.

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