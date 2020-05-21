سراب الديمقراطية البرجوازية - سعيد مضيه

2020/05/21 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه سراب الديمقراطية البرجوازية -1يظهر العديد من الكتاب في الغرب التحدي لنظم الديمقراطية حيث يهيمن الراسمال الاحتكاري.



وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بالمقالات النقدية التي تمزق غلالة الخداع تتستر على ديكتاتورية الرأسمال تمارس باسم الديمقراطية الليبرالية.



المخرج من السيطرة المباشرة للرأسمال هو الديمقراطية الثورية ترجح كفة الجماهير المحرومة في تسيير سياسات الدولة الرأسماليةناقش الكاتب ال ......





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