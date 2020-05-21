باسل و مغوار انت يا اباجهل! كيف لا وانت تقاتل رجالا بلا سلاح! - حسين البناء

2020/05/21 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_البناء كل دين من الاديان او كل حضارة من الحضارات على مر تاريخها واجهتها تحديات، ليست فقط تحديات في بعض افكارها ولكنها كانت تحديات في جوهرها، اصل وجودها و حياتها كادت تقضي عليها وتندثر، و هذا ماحدث في التاريخ ..



كثير من المذاهب و الفرق والافكار والحضارات التي لم تعد موجودة فاصبحنا نقرأ عن وجودها في الكتب فقط.



اما في عصرنا فان اهم تحد يواجه الاديان والحضارات عموما و الاسلام والحضارة العربية خصوصا، هو "الحد ......





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