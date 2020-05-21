2020/05/21 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_البناء في الاونة الاخيرة باتت تتصاعد بعض الاصوت هنا و هناك منادية بالثقافة الشعوبية الطامحة لعودة ثقافة و روح بعض الحضارات القديمة او مايسمونه هم حضارات حتى وان كانوا لا يعرفون منها الا اسمها! و بات هدفها ان تستنكر على الحضارة العربية تاريخها فاصبح شغلها الشاغل طرح المقارنات و الادعاءات بانهم احفاد تلك الحضارات و مالكي ثقافاتها و قيمها و كانما كانت هي الافضل او كانما لهم اي ارتباط حقيقي بها! في هذه المقا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرافة الثقافة الافضل في العالم العربي - حسين البناء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرافة الثقافة الافضل في العالم العربي - حسين البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).