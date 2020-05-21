القبض على أكثر من 47 ألف مخالف للحظر في بغداد

2020/05/21 | 07:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، الاربعاء، عن القبض على أكثر من 47 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار الماضي....

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