2020/05/21 | 08:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: إحالة مسؤولين كبار سابقين على القضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: إحالة مسؤولين كبار سابقين على القضاء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: إحالة مسؤولين كبار سابقين على القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).