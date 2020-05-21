الاتصالات النيابية تكشف عن ديون بذمة شركات الهاتف النقال: أموال ضخمة ستعود

2020/05/21 | 08:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبالغ ضخمة جدًا ستعود إلى خزينة العراق (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، عن تلقيها كتابًا من مجلس القضاء بشأن ديون شركات هاتف النقال.

قال رئيس اللجنة، نعيم العبودي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة تلقت كتابًا من مجلس القضاء الأعلى أكد فيه بأن قرارات مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات ملزمة، فيما رأى المجلس بأن القرارات التي اتخذت في محاكم تمييز إقليم كردستان حول ديون شركات الاتصالات لا قيمة لها".

أوضح أن "هنالك مبالغ ضخمة جدًا ستعود إلى خزينة العراق وهي من ديون تلك الشركات"، مؤكدًا أن "هذا الأمر سينفذ بالقريب العاجل".

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