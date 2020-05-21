مصدر امني لـ “العهد نيوز”: العثور على شاب مقتولا داخل سيارته وسط الحلة

2020/05/21 | 08:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني ، بان الشرطة عثرت على شاب مقتولا داخل سيارته وسط الحلة.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “دوريات الشرطة عثرت على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مقتولا داخل سيارته بعد ساعات قليلة من اختطافه”.واوضح، ان “الشاب “علي”، هو من سكنة حي نادر الثانية، وهو طالب في المرحلة […]

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