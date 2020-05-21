2020/05/21 | 08:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر آية الله السيد مجتبى الحسيني، ممثل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في العراق بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي مشددا فيه على أهمية القضية الفلسطين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان ممثل قائد الثورة في العراق بمناسبة يوم القدس) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان ممثل قائد الثورة في العراق بمناسبة يوم القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).