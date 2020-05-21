2020/05/21 | 08:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن أستشهاد وأصابة ثلاثة مقاتلين في الجيش والحشد العشائري بتعرض داعشي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، أن “عناصر إرهابية داعشية تتعرض على أحدى المرابطات العسكرية التابعة الى الفرقة العاشرة بالجيش، في جزيرة الكرمة بمنطقة الحمرة قرب معبر بني زيد ضمن محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستشهاد وأصابة ثلاثة مقاتلين في الجيش والحشد العشائري في جزيرة الكرمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستشهاد وأصابة ثلاثة مقاتلين في الجيش والحشد العشائري في جزيرة الكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).