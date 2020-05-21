الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

2020/05/21 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن اعتقال المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، إنه “مهما رسمت عصابات داعش الأرهابية مِن صورة لها في ايهام الرأي العام انها مازالت قادرة على إعادة بناء نفسها مِن خلال ماكنتها الاعلامية والنفسية التي تعتمد المبالغات والكذب والفبركة […]

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