الخيكاني: سجون داعش لدى الاميركان ستستخدم ورقة ضغط على بغداد

2020/05/21 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان السجون الموجودة لدى القوات الأميركية في العراق وسورية تحتوي على الكثير من قادة داعش الاجرامي، وقد تستخدمها واشنطن كورقة ضاغطة على بغداد من اجل إبقاء القوات الأميركية في العراق.وقال الخيكاني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الجديدة امام امتحان وبيان ولاءات، حيث ستقوم اميركا بممارسة الترهيب […]

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