2020/05/21 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يحذر من تأثير سد اليسو التركي على المواسم القادمة ما لم يتم الاتفاق على خطة التشغيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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