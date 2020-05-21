2020/05/21 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم إسماعيل، الخميس، عن تفاصيل الإجراءات الصحية المتخذة في الحظر المناطقي، مشيرا إلى أن الحرارة أثبتت عدم قدرتها من القضاء على فيروس كورونا.وقال اسماعيل في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “منظمة الصحة العالمية في العراق اقترحت على وزارة الصحة والبيئة فرض الحظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: الحرارة أثبتت عدم قدرتها بالقضاء على كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: الحرارة أثبتت عدم قدرتها بالقضاء على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).