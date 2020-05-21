المثنى تسجل حالة وفاة بكورونا

2020/05/21 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت خلية الازمة في محافظة المثنى، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم تسجيل حالة وفاة لشخص أربعيني مصاب بفيروس كورونا بردهة العزل في مستشفى الحسين وبذلك ليرتفع عدد الوفيات في المحافظة الى اربعة أشخاص”.يشار الى ان وزارة الصحة […]

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