الصحة العالمية تكشف تفاصيل الإجراءات المتخذة في الحظر المناطقي

2020/05/21 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن تفاصيل الإجراءات الصحية المتخذة في الحظر المناطقي.

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