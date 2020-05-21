ترجيحات باعادة فرض الحظر الشامل بعد العيد

2020/05/21 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت لجنة الصحة النيابية، الخميس، اعادة فرض الحظر الشامل بعد العيد، فيما حذرت من اﻧﻬﻴﺎر المنظومة اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ببغداد ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰام المواطنين ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻏﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺮي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن “وزارة اﻟﺼﺤﺔ أﺻﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺈﻏﻼق المناطق الموبوءة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، وإﻋﻼن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺧﻼل

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