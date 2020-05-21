استبعد استئناف الجلسات.. حداد: الخلافات تعرقل حسم الوزارات الشاغرة

2020/05/21 | 09:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الخميس، عن وجود خلافات بين الأطراف السياسية على الحقائب الو...

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