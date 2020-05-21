الصحة: 85% من المصابين بكورونا يتمتعون بمناعة ممتازة

2020/05/21 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، أن 85 بالمئة من الحالات التي سجلت ظهرت عليهم اعراض كورونا ما بين متوسطة الى خفيفة، كونهم يتمتعون بمناعة ممتازة، فيما أشار إلى وضع خطة متكاملة للسيطرة على الفيروس.وقال التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “رافق بدء الحظر المناطقي في ست مناطق […]

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