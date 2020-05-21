التجارة “تبرئ” طيور الحمام من تهمة أطنان الحنطة.. وتأكد العثور عليها

2020/05/21 | 09:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، تفاصيل ضبطها كميات الحنطة المسروقة في سايلو النجف، مؤكدة أن ملاكتها هي التي وضعت اليد على تلك الكميات المسروقة.وذكر بيان للوزارة، أن “ملاكات دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة وضعت اليد قبل اسبوعين على كمية من الحنطة المسروقة من سايلو النجف الأفقي، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية من خلال […]

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