محافظة بغداد تكشف عن وجود مليون طلب لتسلم قطع أراضي

2020/05/21 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تباشرُ محافظة بغداد اعداد خطة لتخصيص الاراضي السكنية المفروزة والبالغ عددها 600 قطعة في قضاء ابو غريب بعد عطلة عيد الفطر المبارك، فيما كشفت عن وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة.وقال مدير عام مديرية بلديات بغداد التابعة للمحافظة ياسر القريشي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان […]

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